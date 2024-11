Case Aler a Erba Alta, i residenti si lamentano: "Non si può andare avanti così"

Lampioni del parcheggio e luci del garage sempre accese anche di giorno, spazzatura portata anche da esterni e non raccolta adeguatamente, alberi e siepi fuori controllo. Sono alcune delle tante segnalazione che i residenti delle case Aler di via Cavour 1/A, a Erba Alta, hanno voluto portare all’attenzione.

Case Aler a Erba Alta, i residenti: "Da agosto lampioni sempre accesi, anche di giorno"

Laura Castelnuovo, Giuseppe Zuccaro, Giovanna Maspes, Giorgio Luppi e Valeria Tassi sono alcuni dei residenti del comprensorio che parlano però a nome di molti altri abitanti del complesso: 25 appartamenti, 25 posti auto nel parcheggio davanti, una settantina di box interrati e tanti problemi. "Tanto per cominciare la cosa più grave è che i lampioni del parcheggio da agosto sono sempre accesi, notte e giorno, così come quelli dei box – raccontano – Il problema è che è un unico contatore, ma quello che è ancora più grave è che il parcheggio è a uso pubblico, quindi parcheggia chiunque, anche esterno: noi spesso non troviamo posto e dobbiamo parcheggiare più lontano, ma siamo noi a pagare le spese dell’elettricità. Da agosto, poi, lo spreco è tantissimo e a noi arrivano bollette stratosferiche. Oltre alle spese condominiali mensili che paghiamo quando arriva il conguaglio è un disastro: paghiamo quasi più di spese che di affitto". I residenti hanno più volte provato a contattare Aler, ma dicono di non essere riusciti a risolvere.

