Case popolari in pessime condizioni: se ne possono assegnare solo diciannove

A sollevare la questione durante l'ultimo Consiglio comunale è stata Alberta Chiesa, del Partito democratico

Situazione delle case popolari non certo ottimale

La situazione delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica in città non versa in condizioni ottimali. Molti alloggi non sono assegnabili a causa delle carenze manutentive.

A sollevare la questione è stata Alberta Chiesa, consigliere comunale del Partito democratico, nel corso dell’approvazione del Dup, il Documento unico di programmazione, nel Consiglio comunale di giovedì, 26 settembre: "Nel piano per l’offerta abitativa 2024, nel Comune di Erba ci sono un totale di 264 alloggi, di cui 103 comunali e 161 di proprietà Aler - ha commentato Chiesa - Per quest’anno, però, è prevista l’assegnazione di soli 19 alloggi, otto del Comune e undici dell’Aler. Un numero minimo, rispetto a quello non indifferente di alloggi presenti".

L'Amministrazione sta effettuando sopralluoghi

Una situazione nota all'Amministrazione comunale: "Abbiamo fatto una ricognizione di immobili che non sono più utilizzabili a causa di carenze manutentive e ancora stiamo facendo sopralluoghi per riuscire a comprendere quale dovrà essere l'impegno di spesa", ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Anna Proserpio.

