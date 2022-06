Nuovo importante successo per il baby prodigio del motociclismo italiano Gionata Barbagallo, 12enne originario di Caslino d’Erba, che lo scorso weekend si è aggiudicato gara 1 e gara 2 del Civ Junior categoria Ohvale 190 Gp2, tenutosi all’Autodromo Nazionale dell’Umbria.

Caslino d'Erba, nuovo successo per il baby prodigio del motociclismo

"Ha trovato subito un buon feeling con la moto, la pista e il team sin dalle prime prove del venerdì – commenta il papà Ivano – E’ stato un continuo lavoro per cercare di migliorarsi in tutti i settori del tracciato e alla fine è arrivato un grande risultato. A nome di Gionata, ci tengo a ringraziare i tecnici federali e il progetto “Pata Talenti Azzurri”, che gli hanno permesso di prepararsi in maniera eccellente".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 giugno 2022 in edicola

