Caslino, gli Alpini ancora a "Raiuno" dalla Clerici

Il filmato è andato in onda pochi minuti fa a "E' sempre mezzogiorno"

Telecamere per le vie del paese

Caslino e i suoi Alpini protagonisti ancora una volta in tv. Dopo la dedica della torta tricolore, creata lo scorso 28 ottobre durante la trasmissione «É sempre mezzogiorno» dal mitico pasticciere Sal De Riso in occasione dei festeggiamenti per il loro centenario, le Penne nere sono stati ancora una volta ospiti del format condotto da Antonella Clerici. Il filmato è stato trasmesso quest'oggi, venerdì 11 novembre.

La consegna del dolce

Alfio, il braccio destro di Antonella Clerici nella trasmissione del mezzogiorno sulla rete ammiraglia della Rai, ha fatto visita al gruppo Alpini per la consegna della torta. E' stato accolto sul piazzale del Municipio e ha poi percorso le vie del paese a piedi, seguito da altre Penne nere che a poco a poco si sono aggiunte al gruppo. Ad Alfio è stato donato anche un cappello con la penna.

Arrivo in baita

Le telecamere di "E' sempre mezzogiorno" sono poi entrare in baita: la troupe di "Raiuno" è stata accolta dagli Alpini che hanno così potuto ricevere il dolce realizzato appositamente per il loro centenario. Oltre al capogruppo calsinese Mauro Turati, presente anche il presidente della sezione comasca, Enrico Bianchi.

Scambio di battute

Gli Alpini hanno scherzato davanti alle telecamere e, una volta riposta la torta tricolore in frigorifero, hanno omaggiato Alfio dello stemma della sezione provinciale di Como che è stato poi portato in trasmissione ad Antonella Clerici.