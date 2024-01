Casnate, il Comune dovrà versare i contributi all’ex sindaco Bulgheroni

Il Comune di L’Aquila fa scuola e Casnate con Bernate si adegua: l’ente locale dovrà versare i contributi previdenziali all’ex sindaco Fabio Bulgheroni.

Ha creato non poco subbuglio in tutte le Amministrazioni locali italiane l’ordinanza di Cassazione 24615/2023 che porta a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle precedenti interpretazioni della Corte dei Conti e del Ministero dell’Interno e che potrebbe aprire una lunga serie di richieste di pagamento da parte di sindaci, assessori e presidenti di Consiglio comunale.

In sintesi l’ente locale deve versare la contribuzione sul minimale anche per gli amministratori lavoratori autonomi che non sospendono l’attività professionale durante il mandato. Nello specifico la nuova interpretazione afferma che "il requisito dell’aspettativa non retribuita è una condizione che riguarda solo i lavoratori dipendenti e non i lavoratori autonomi, tenuto conto che per i lavoratori dipendenti al termine dell’aspettativa il rapporto di lavoro è garantito mentre per i lavoratori autonomi la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa".

Le precedenti interpretazioni infatti sostenevano che "l’obbligo degli enti locali di versare i contributi per i propri amministratori che siano lavoratori autonomi è da intendersi subordinato all’espressa rinuncia da parte di questi ultimi all’espletamento dell’attività lavorativa durante lo svolgimento del mandato".

A ribaltare la giurisprudenza è stata l’iniziativa di un assessore del Comune di L’Aquila che ha visto riconosciuta nei tre gradi di giudizio, Cassazione compresa con la sentenza del 2023, la richiesta del pagamento dei contributi previdenziali nel periodo in cui ha esercitato il proprio ruolo amministrativo.

Proprio in virtù di questo procedimento concluso, il Comune di Casnate con Bernate ha deliberato nelle scorse settimane il pagamento dei contributi previdenziali all’ex sindaco Fabio Bulgheroni, in particolare nel periodo 2014 - 2020. Lo stesso infatti nel 2020, 2021, 2022 e 2023 aveva presentato istanze per il riconoscimento e il versamento degli oneri, sempre rigettate dall’ente locale che sosteneva fosse vincolante la rinuncia totale durante il mandato amministrativo all’attività professionale.

Contattato telefonicamente l’ex primo cittadino, che ha guidato il paese per due mandati e un totale di dieci anni, per un commento sulla decisione del Comune, non è stato possibile rintracciarlo.

