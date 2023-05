Casnate, inaugurato il campo di via Verdi. Il sindaco: "Uno spazio per tutti ma lo affido ai più giovani".

Il maltempo ha concesso una tregua giusto il tempo di tagliare il nastro per l'inaugurazione del nuovo campo da calcio a 9 realizzato dall'Amministrazione comunale in via Verdi. All'appuntamento presente il sindaco Anna Seregni e la sua maggioranza, ma anche i rappresentanti delle associazioni sportive del paese: la Polisportiva Casnatese, la Bernatese Atletica e il Bernate Sporting Club.

Il campo da calcio è un primo passo della riqualificazione dell'area pubblica intorno a via Verdi. L'ex Berc è stato trasformato in un'aula polifunzionale, ogni giovedì da diversi mesi il parcheggio della via ospita il mercato, entro fine anno a ridosso del campo da calcio prenderanno vita gli spogliatoi e un'area fitness inclusiva. A seguire, nei mesi a venire, un campo da basket che in estate si trasformerà in area feste e percorsi naturalistici nei boschi attorno all'ex Berc.

"Il nostro obiettivo è creare uno spazio di interazione sociale dove si impari la cultura del bene comune - ha detto il sindaco nel suo discorso - Questo sarà uno spazio polifunzionale a disposizione di tutti i cittadini e delle associazioni sportive. Lo affido in particolare ai giovani che dovranno tutelarlo e insegnare ai più piccoli che riprendersi questo campo abbandonato è ricalcare la storia dei loro genitori".

Prima del taglio del nastro don Stefano Cadenazzi, parroco di Casnate con Bernate, ha benedetto il campo augurando che tutti possano "riscoprire il sentimento dell'amicizia grazie allo sport".