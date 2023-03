Casnate, Protezione civile verso lo scioglimento: i volantini-appello alla cittadinanza

Il momento della resa dei conti è arrivato: l’Amministrazione comunale di Casnate con Bernate è pronta a sciogliere il Gruppo di Protezione civile. Ormai da più di sei mesi i rapporti tra il sindaco Anna Seregni e una parte di volontari sono tesissimi.

Prima le dimissioni dell’allora coordinatore Francesco Mancuso per incomprensioni con la prima cittadina, poi l’autogestione per protesta annunciata da sette volontari. Da ultimo, solo poche settimane fa, l’addio dell’ultimo coordinatore, Lorenzo Malinverno che ha motivato che "non c’era più coesione nel gruppo e non si poteva costruire nulla per la squadra e la popolazione".

Da quel momento la squadra di volontari è rimasta in attesa di capire il proprio futuro. Come raccontato sul Giornale di Cantù di sabato, 18 marzo 2023, il destino si è manifestato venerdì con la pubblicazione della convocazione della prossima seduta di Consiglio comunale che si terrà giovedì 24 marzo. All’ordine del giorno infatti c’è lo scioglimento del Gruppo comunale di Protezione civile, che prevede la revoca della delibera di istituzione datata 26 ottobre 2017.

La risposta non si è fatta attendere. In questi giorni infatti in paese e sui social hanno cominciato a circolare dei volantini dal titolo "Giù le mani dai nostri Angeli" in cui i cittadini vengono invitati a partecipare al Consiglio comunale di giovedì in protesta rispetto alla scelta di scioglimento del Gruppo da parte dell'Amministrazione.

"I cittadini di Casnate con Bernate che vogliono contribuire con noi a proteggere i nostri volontari così come loro hanno sempre protetto voi durante gli anni, negli hub vaccinali, per le consegne dei medicinali e della spesa alimentare alle persone contagiate, per i quintali di fango spalati nelle ultime alluvioni: sono invitati a partecipare - si legge nel volantino - La nostra Protezione civile è una risorsa, non un gioco in mano al politico di turno, fatta da volontari che rischiano la loro vita in molti casi, sottraggono tempo alle loro famiglie e sostengono chi ha bisogno di aiuto. Il sindaco e tutta la sua giunta vogliono chiuderla perchè chiediamo che si rispettino le leggi che regolano la gestione dei volontari, questo è il ringraziamento di un sindaco e un'amministrazione irriconoscente".