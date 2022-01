per il ritorno a scuola

Appuntamento sabato 8 gennaio, prenotazione necessaria.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Casnate con Bernate propone per i bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia e la primaria una campagna di screening anti Covid-19 prima del ritorno in classe.

Casnate: screening anti Covid gratuito per i bimbi della scuola dell'infanzia e della primaria

L'iniziativa lo scorso anno aveva avuto un grande successo e, visto l'aumento dei contagi a causa della variante Omicron, risulta importante un test preventivo prima del ritorno alle lezioni. L'adesione, come di consueto, è volontaria e gratuita e ai bimbi verrà effettuato un "tampone rapido", ovvero l'antigenico che consente di ottenere il risultato in 15 minuti.

"L'iniziativa ha lo scopo di garantire il rientro in sicurezza degli alunni e l'eventuale individuazione di positivi asintomatici che potrebbero alimentare la diffusione del contagio - spiegano dall'amministrazione comunale - Perché l'intervento sia il più efficacie possibile è necessaria l'adesione di un numero più alto possibile di alunni, ed è quello che l'amministrazione auspica, invitando tutti i genitori a far sottoporre al test i propri figli".

L'appuntamento è per sabato 8 gennaio presso la sala riunioni del Comune di Casnate con Bernate in piazza San Carlo. Per evitare assembramenti è obbligatoria la prenotazione con una telefonata martedì 4 (8.30 - 17.30) o mercoledì 5 gennaio (8.30 - 13) ai seguenti numeri: 031.457211/031.457220.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Grandate che mette a disposizione il personale volontario che effettuerà i test.