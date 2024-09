Caspani racconta Inverigo con le sue poesie

"Prima si fa, poi si dice", è il motto di Piero Caspani (nella foto insieme al sindaco, Francesco Vincenzi), nato, cresciuto e sempre vissuto a Inverigo, tanto da essere considerato la "memoria storica" del Comune.

Racconta Inverigo con le sue poesie: "La forma dialettale trasmette tanti significati"

Piero ha 81 anni: "Ho visto Inverigo crescere, ho visto il bene e il male del paese", dichiara. Il suo vissuto e i suoi ricordi sono alla base delle poesie che Caspani scrive dal 2005. La prima è stata quella dedicata alla piazza Santa Maria, in occasione della sua inaugurazione. Le poesie sono tutte scritte in dialetto: "La forma dialettale riesce a trasmettere tanti significati in poche parole", spiega Caspani. Le sue poesie raccontano il vissuto in particolare della frazione Santa Maria, dove è cresciuto, e parlano dell’Inverigo di una volta, dei suoi portici e delle sue cascine. Ma raccontano anche dei volti di una volta, degli artigiani, dei falegnami e dei giochi che si facevano da piccoli.

