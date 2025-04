Casse Cup e punti prelievo: ecco le chiusure per Pasqua

Si comunicano di seguito le chiusure delle casse Cup e dei Punti Prelievo di Asst Lariana legate alle prossime festività di Pasqua.

Casse Cup e punti prelievo, le chiusure

Ecco, di seguito, le variazioni. Nei giorni festivi, naturalmente, tutti i servizi sono chiusi (lunedì 21 e venerdì 25 aprile). All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, le casse Cup saranno chiuse sabato 19 e 26 aprile. In via Napoleona, per la Casa di Comunità, casse Cup e punto prelievi saranno chiusi sempre sabato 19 e 26 aprile. Così il punto prelievi di Maslianico: chiuso dal 17 al 24 aprile. Essendo aperto il martedì e il giovedì dalle 7.30 alle 9, il 15 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura e l’attività riprenderà poi il giorno 29 aprile. Punto prelievi di Tavernerio chiuso dal 18 al 25 aprile. Essendo aperto il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9, il 16 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura e l’attività riprenderà poi il giorno 30 aprile. Punto prelievi Fino Mornasco chiuso dal 18 al 25 aprile. Essendo aperto il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9, il 16 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura e l’attività riprenderà poi il giorno 30 aprile.