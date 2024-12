Castello di Asso: altra asta deserta, il sindaco si attiva

Un’altra asta è andata deserta: parrebbe proprio che nessuno sia interessato ad acquistare il Castello di Asso.

Nessuno ha presentato l'offerta

Questa volta il prezzo minimo per le offerte era pari a 36mila euro, la base d'asta ammontava a 48mila euro. Nonostante il prezzo ribassato rispetto alle gare precedenti - lo scorso anno la base d’asta era stata fissata a 83mila euro e successivamente a 63mila - il bene non ha attirato investitori.

A muoversi, ora, è direttamente il sindaco Tiziano Aceti. Già alle precedenti aste si era detto interessato al bene, ma di fatto il Comune di Asso non ha partecipato ad alcuna gara.

"Il castello rientra nella nostra programmazione - aveva affermato il primo cittadino pochi giorni prima dell’ultima asta - e rinnovo il forte interesse, almeno da parte mia, all’acquisto del bene. Dobbiamo analizzare la parte contabile, dopo di che faremo le nostre valutazioni. Se si vuole procedere i soldi ci sono, altrimenti rimarrà un’opera in standby".

Valutazioni che, evidentemente, hanno portato in una precisa direzione e al rinnovo della scelta di non partecipare alla gara conclusasi il 29 novembre. Come detto, però, la novità è che ora Aceti ha affermato di volersi muovere in prima persona per poter arrivare a una valutazione - insieme agli altri consiglieri comunali - in merito all’acquisto dell’immobile.

Il sindaco si attiva

"E’ mia intenzione contattare quanto prima il curatore fallimentare per valutare l’attuale situazione del bene e quella futura - ha detto il sindaco assese - Vorrei capire se il castello andrà ancora all’asta o se sarà possibile fare una trattativa diretta. Dopo che avrò analizzato personalmente la situazione, porterò quanto emerso ai consiglieri comunali e insieme valuteremo come procedere. Confermo il mio interesse, ma la decisione verrà presa insieme".

Si deve considerare, tra l'altro, che il Comune è già proprietario di una parte della torre - non in vendita dal momento che all'asta c'era solo il corpo centrale della struttura - e nei mesi scorsi era in trattativa per l’acquisto del resto della struttura.