Catalano va in pensione, ma lasciano Ortopedia anche altri medici

Grandi cambiamenti: resterà solo un medico della "vecchia unità operativa"

Il primario non sarà più operativo da questa settimana

Grande rivoluzione nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Erba. Con questa settimana non ci sarà più il primario Pier Angelo Catalano, il cui contratto andrà in realtà in scadenza il prossimo 31 maggio, ma che fin da oggi sarà in ferie per esaurire tutti gli arretrati prima di godersi la pensione. Arrivato in città nel luglio 2011, Catalano è stato protagonista di 14 anni di lavoro d’eccellenza e apprezzato dal territorio.

Innovazione tecnica e ortopedica, con un bel team

A parte il terribile periodo Covid, quando si ritrovarono in sette medici contagiati sui nove del reparto, con lo stesso Catalano ricoverato in gravi condizioni a Monza, l’Unità operativa di Ortopedia ha sempre lavorato tanto e bene, anche nei momenti di difficoltà del Fatebenefratelli:

"Abbiamo svolto appieno tutte le attività, portando anche innovazioni da un punto di vista tecnico sia in ambito ortopedico che traumatologico e ho davvero lavorato bene con tutti i colleghi, sia quelli che ho trovato al mio arrivo, che quelli inseriti via via negli anni. Peraltro negli ultimi due o tre anni sono arrivati quattro nuovi giovani medici che hanno portato professionalità e tanto entusiasmo".

Altri colleghi si stanno trasferendo altrove

I pazienti, però, sono preoccupati: oltre al dottor Catalano, nello stesso periodo anche un altro ortopedico andrà in pensione e molti colleghi di reparto si stanno trasferendo altrove, lasciando in città solo un medico della "vecchia unità operativa".

Lifenet, "normale turnover"

Dal canto suo la nuova proprietà, Lifenet Healthcare, getta acqua sul fuoco: