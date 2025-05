Ccrr: eletto il nuovo baby sindaco

Rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi di Tavernerio. Matteo Orsenigo è il nuovo sindaco, sarà in carica dal prossimo anno scolastico e succede all’uscente Samuel Gymiah.

In carica per il prossimo anno scolastico

Martedì in auditorium si è svolto lo spoglio delle votazioni per decretare «baby» sindaco e consiglieri del nuovo Ccr, iniziativa che da anni prosegue con successo grazie alla collaborazione tra Amministrazione e Istituto comprensivo. Presenti il dirigente scolastico Flavio Pavoni e l’Amministrazione con il sindaco Mirko Paulon e l’assessore Sara Gaffuri.

Ad affiancare il «baby» sindaco Orsenigo sono stati eletti i consiglieri Ettore Casartelli, Martina Cattaneo, Agnese Corti, Mia Gaffuri, Greta Peverelli, Olivia Tagliaferri, Matilde Scalise e Piergiorgio Seu. Il nuovo Ccrr entrerà in carica il 1° settembre 2025. «Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e al Consiglio - le parole del primo cittadino Paulon - Un sentito ringraziamento anche al sindaco uscente, Samuel Gyimah e al suo gruppo, per l’impegno e il prezioso lavoro svolto».