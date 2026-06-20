Cdg, un aiuto alle famiglie con il camp sportivo tra luglio e agosto

Grossa novità alla Casa della gioventù di Erba, tra volley e calcio: dal 13 luglio al 14 agosto giochi di squadra, tornei e attività all’aperto
Un sostegno alle famiglie in un periodo in cui l’oratorio è solitamente chiuso
Un camp estivo sportivo alla Casa della gioventù è la proposta che per la prima volta in assoluto viene fatta ai ragazzini e alle ragazze nati dal 2012 al 2019 su un periodo che di solito resta scoperto per i genitori che lavorano, perché l’oratorio è finito, così come molti altri centri estivi. L’idea è partita dal Volley Cdg e ha subito coinvolto anche la Cdg calcio, che gestiranno le settimane in collaborazione con una realtà di professionisti, la Young sport heroes.
Proposta accolta di buon grado dalla parrocchia
La richiesta dell’utilizzo dei campi e della palestra della Casa della gioventù ha subito incontrato il parere positivo della parrocchia e, in particolare, di don Giacomo Prandi, responsabile della pastorale giovanile della città:
“E’ stata una richiesta che il gruppo sportivo della Cdg Erba ha fatto alla parrocchia e all’oratorio per provare, in collaborazione con un’altra associazione sportiva e dopo la chiusura dell’oratorio feriale, a mettere in campo una nuova occasione perché altre persone o anche gli stessi bambini che stanno venendo all’oratorio feriale possano vivere altre settimane che, seppur con una modalità diversa e anche con costi diversi rispetto all’oratorio, hanno comunque delle presenze educative, pur in un’ottica più sportiva”.