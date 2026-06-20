Cdg, un aiuto alle famiglie con il camp sportivo tra luglio e agosto

L'oratorio apre le porte e mette a disposizione campo e palestra dopo la chiusura delle settimane di grest.

Grossa novità alla Casa della gioventù di Erba, tra volley e calcio: dal 13 luglio al 14 agosto giochi di squadra, tornei e attività all’aperto

Un sostegno alle famiglie in un periodo in cui l’oratorio è solitamente chiuso

Un camp estivo sportivo alla Casa della gioventù è la proposta che per la prima volta in assoluto viene fatta ai ragazzini e alle ragazze nati dal 2012 al 2019 su un periodo che di solito resta scoperto per i genitori che lavorano, perché l’oratorio è finito, così come molti altri centri estivi. L’idea è partita dal Volley Cdg e ha subito coinvolto anche la Cdg calcio, che gestiranno le settimane in collaborazione con una realtà di professionisti, la Young sport heroes.

Proposta accolta di buon grado dalla parrocchia

La richiesta dell’utilizzo dei campi e della palestra della Casa della gioventù ha subito incontrato il parere positivo della parrocchia e, in particolare, di don Giacomo Prandi, responsabile della pastorale giovanile della città: