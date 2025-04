C'è l'ottavo Trofeo Bcc Brianza e Laghi: una giornata dedicata al ciclismo. L'appuntamento è ad Alzate domenica 27 aprile.

Organizzato dal Gs Alzate

Torna in paese per l'ottava edizione una delle competizioni ciclistiche giovanili più attese della stagione, organizzata dal G.S. Alzate Brianza, realtà di riferimento per il ciclismo giovanile a livello provinciale.

La manifestazione si terrà presso il Palazzetto dello Sport e vedrà coinvolte tre categorie: Master, Esordienti e Allievi, con partenze scaglionate tra le 8 e le 16:30. La giornata sarà anche valida come prova di Campionato Provinciale per la categoria Esordienti, sottolineando l’importanza agonistica dell’evento.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune e grazie alla sinergia tra il mondo sportivo e la BCC Brianza e Laghi – Gruppo BCC Iccrea.

"Da sempre siamo radicati nel territorio e attente alla crescita delle nuove generazioni - sottolinea il presidente Bcc, Giovanni Pontiggia - Rinnoviamo in questa occasione il proprio impegno a favore dello sport locale, promuovendo eventi che coniugano valori educativi, passione e coinvolgimento della comunità. Sosteniamo così anche una associazione storica per il nostro paese e il territorio".

Eventuali disagi alla viabilità durante la giornata saranno temporanei e necessari per tutelare atleti, pubblico e personale coinvolto.