Celebrazione per ricordare i 28 anni dalla morte di padre Aristide

Il 22 febbraio ricorrono invece i 110 anni dalla nascita: in preparazione un evento musicale

Messa in occasione della Giornata per la Vita

Il 3 febbraio ricorrono i 28 anni dalla morte di monsignor Aristide Pirovano, morto nel 1997. Erba celebrerà questo anniversario nel ricordo e nella preghiera per iniziativa della Comunità pastorale Sant’Eufemia e dell'associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano. Domenica 2 febbraio, in occasione della Giornata per la Vita, padre Aristide sarà ricordato nella messa che sarà celebrata alle 10 nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente.

Evento speciale per celebrare il ricordo della sua nascita

L'evento musicale che solitamente accompagna la celebrazione in suffragio, quest’anno si svolgerà in concomitanza del 110° anniversario della nascita di padre Aristide, avvenuta il 22 febbraio 1915. Il programma sarà poi diffuso in prossimità dell'iniziativa.

Testimoniante online sulla vita del missionario erbese

Oltre a questa iniziativa, per celebrare l’anniversario lungo tutto il 2025 gli Amici intendono pubblicare mensilmente sul proprio sito (www.amicimonspirovano.it) le testimonianze esclusive di persone che hanno conosciuto monsignor Pirovano. Il primo di questi documenti, già online, è a firma dell’ingegner Teresinha Botelho, che per conto dei Poveri Servi della Divina Provvidenza ha progettato tutte le grandi opere ideate da padre Aristide nella comunità brasiliana di Marituba. Come l'Ospedale Divina Provvidenza e il Centro di educazione professionale "Dom Aristides Pirovano".

"Una gioia di vivere e un entusiasmo nel fare per i più bisognosi"

Ecco il ricordo dell'ingegner Botelho del vescovo: