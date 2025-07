Cellulari senza segnale: ora è spuntata un'antenna in centro

E' stata installata la scorsa settimana al campo sportivo comunale.

Per tanti una sorpresa, per l’Amministrazione comunale un’infrastruttura di cui si parlava già da un anno e mezzo, fin dai tempi della campagna elettorale

La proposta era arrivata lo scorso aprile

Dalla scorsa settimana dal campo sportivo comunale svetta un’antenna di telefonia mobile. In effetti buona parte del paese ha da sempre avuto disagi legati al "segnale" per il funzionamento dei cellulari. E lo scorso aprile era arrivata la proposta di Inwit e Vodafone Italia per la realizzazione di una nuova infrastruttura da installare al centro sportivo di via Diaz. L’Amministrazione - dopo aver effettuato gli accertamenti del caso relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità - aveva dato parere positivo.

"Non abbiamo avuto alternative"

Il Comune aveva cercato altre strade, meno impattanti, ma non è servito. Lo spiega il sindaco, Carlo Castelnuovo:

"Quando abbiamo saputo della scelta caduta sul centro sportivo, abbiamo cercato altre opportunità sicuramente meno centrali e meno impattanti. La speranza era quella di riuscire a trovare altrove un posto idoneo. Tra le proposte che abbiamo avanzato c’era un’area nei pressi del cimitero, ma le società non l’hanno reputata idonea per la realizzazione dell’impianto e a quel punto non abbiamo avuto alternative".

Longone era uno dei mille comuni non coperti dal 5G

Si tratta di un’opera realizzata con i fondi ministeriali legati al Pnrr. Il Ministero ha infatti come obiettivo la copertura con il 5G di tutti i Comuni. Ancora mille ne risultavano scoperti e Longone era uno di questi. Una scelta obbligata, dunque, andare in questa direzione.