Si è tenuta giovedì 4 maggio la cena di gala, ma soprattutto benefica, organizzata dalla Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Una cena svoltasi in perfetta linea con lo slogan che l'accompagnava, “Un nuovo ambiente dalla parte dei bambini”.

Cena benefica alla Nostra Famiglia: raccolti 58mila euro per i bambini con autismo

L’alta cucina dello chef stellato Theo Penati (risotto con asparagi, provola e mandorle e salmone con purè di carote e zenzero) ha conquistato i palati delle 100 persone presenti, con 58mila euro raccolti per nuovi ambienti dedicati ai bambini con autismo. Ospite d’onore dell’evento è stato Sergio Sgrilli, comico, musicista, cantautore, autore, narratore, colonna portante di Zelig.

La serata è stata introdotta dalla direttrice generale regionale Francesca Pedretti e dal direttore regionale operations Ivan Snider, che hanno dato conto dell'utilizzo di quanto raccolto lo scorso anno per le attrezzature per la Neuroradiologia e di come verranno impiegati i fondi raccolti quest’anno:

"Dopo la Camminata dell’Amicizia, anche la Cena di gala contribuirà a finanziare lo Spazio RAP - Riabilitazione autismo in età prescolare, un nuovo progetto green che prevede il rinnovamento del 5° padiglione. Qui realizzeremo un servizio dedicato a 150 bambini tra i 3 e i 5 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Con gli interventi previsti l’edificio sarà totalmente sostenibile e con la posa di 100 kw di pannelli solari potrà soddisfare buona parte delle esigenze energetiche del Polo di Bosisio Parini. Il progetto ha un costo complessivo di 900.000 euro e prevediamo la conclusione dei lavori entro la fine del 2023".

Durante la cena un’asta ha aggiudicato ai migliori offerenti opere d’arte di artisti lecchesi: un quadro donato dagli eredi di Giancarlo Vitali, le foto di Luigi Erba, Carlo Borlenghi e Giulio Cerocchi oltre a due serigrafie donate dalla Galleria milanese Giò Marconi. Ad aprire l’asta, per scaldare i motori dei presenti, il cappellino e la t-shirt Ferrari autografati da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Sono molto soddisfatto soprattutto per l’amicizia che il territorio ha dimostrato nel rispondere al nostro appello - dichiara il responsabile della raccolta fondi Giovanni Barbesino - ringrazio Theo Penati e Sergio Sgrilli, gli sponsor Acinque e il Gruppo Pellegrini, tutte le aziende che ci sostengono con prodotti e premi e il personale che opera per la buona riuscita della serata. Ringrazio moltissimo anche i nostri studenti dei Centri di Formazione Professionale di Bosisio Parini e Castiglione Olona, che hanno curato l’allestimento dei tavoli e della sala".