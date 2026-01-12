Cena con cruciverba in dialetto insieme a L’Alveare

“Cena & Cruciverba in dialetto con la sciura Ornella”: serata speciale dell’associazione L’Alveare di Olgiate Comasco in collaborazione con la Famiglia Comasca.
L’invito
Sabato 17 gennaio, dalle 19.30 nella sede di via Maestri Comacini, cena a base di affettati del salumificio “Marco D’Oggiono”, polenta e brasato, polenta e zola. La sorpresa finale: il tiramisù che, per l’occasione, verrà preparato dal sindaco Simone Moretti.
Le prenotazioni
Prenotazioni entro il 13 gennaio, contattando i numeri 335-292813 (Marcello) e 348-7823579 (Raffaele). Partecipando alla cena si garantirà sostegno all’associazione presieduta da Raffaele Cantacesso e attiva nell’organizzazione di esperienze aggregative per persone disabili.