Un mistero da risolvere a tavola, creato per l’occasione da Arte e Theatro

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Cena con delitto nella sede dell’associazione L’Alveare di Olgiate Comasco.

Cena con delitto

Evento in calendario per la serata di sabato 30 ottobre, con inizio alle 20 nell’ampio salone di via Maestri Comacini. L’iniziativa è a cura dell’associazione Arte e Theatro, già protagonista sul territorio con corsi e spettacoli teatrali.

La proposta

Una serata di convivialità e supance. Due proposte gastronomiche con menù anche per i piccoli e l’invito a risolvere un misterioso caso.

Le iscrizioni

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, entro il 25 ottobre, contattando il numero Whatsapp 348-7823759. E come annunciato dagli organizzatori… c’è un mistero da risolvere a tavola.