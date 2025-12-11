Cena d’Argento, così si crea condivisione in vista del Natale

Creare un momento di condivisione in vista del Natale: la seconda edizione della Cena d’Argento, a Lurate Caccivio, è un grande successo.

Cena d’Argento, buona la prima

Ieri sera, mercoledì 10 dicembre, la prima parte dell’iniziativa pensata dall’Amministrazione comunale e rivolta agli over 80, residenti in città. Sono stati 136 i partecipanti, che si sono ritrovati negli spazi offerti dal Circolo ricreativo anziani e pensionati. Il secondo gruppo, formato da circa lo stesso numero di invitati, invece, si ritroverà venerdì 12 dicembre.

Soddisfatto il sindaco

“La seconda edizione della Cena d’Argento è stata una serata bellissima, ricca di emozioni autentiche – interviene il sindaco Serena Arrighi – I nostri cittadini over 80 hanno condiviso un momento prezioso: alcuni si sono preparati, portando poesie e pensieri che hanno commosso tutti; abbiamo giocato a tombola con entusiasmo, trasformando la sala in un luogo di sorrisi e ricordi. È stato davvero speciale ritrovarsi insieme, come comunità che sa ancora riconoscere il valore del tempo condiviso. Un grazie di cuore ai pensionati che hanno dato una mano in cucina, ai consiglieri e agli assessori che si sono impegnati con dedizione nella preparazione, ai volontari sempre presenti e ai tantissimi commercianti che hanno contribuito con generosità ai doni per la tombola. Quando la comunità si unisce, può creare qualcosa di bello per tutti. Per me certamente questa è una delle serate più belle dell’anno”.