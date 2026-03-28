Cena di Gala per festeggiate insieme a L’Alveare

Cena di Gala dell’associaizone L’Alveare di Olgiate Comasco e consegna dell’annuale Premio alla memoria del fondatore Felice Albonico.

L’evento

La Cena di Gala è in calendario per il prossimo 24 aprile. Evento aperto alla partecipazione degli interessati a sostenere L’Alveare, sodalizio impegnato nell’organizzazione del tempo libero di persone disabili.

Il Premio Felice Albonico

La cena al ristorante La Madonnina a Cantello (Varese) sarà l’occasione per assegnare il Premio Felice Albonico, riconoscimento alla memoria del fondatore dell’associazione. Previsto l’intervento del popolare cabarettista Flavio Oreglio, volto della trasmissione televisiva “Zelig”.

Le prenotazioni

Per partecipare alla Cena di Gala è necessario effettuare la prenotazione, contattando entro il 18 aprile il presidente Raffaele Cantacesso al numero 348-7823579. Costo di partecipazione: 120 euro (pagamento in loco oppure tramite bonifico: Iban IT88005387516200000 42593364, causale Gala Alveare e precisando il proprio nome e cognome).