La cena di solidarietà a Villa Guardia per l’Ucraina testimonia vicinanza alla popolazione oppressa dalla guerra.

Cena di solidarietà per l'Ucraina: 270 commensali in palestra

Sabato 25 marzo, 270 commensali ai tavoli allestiti nella palestra di via Tevere: la serata conviviale organizzata da Comune, associazioni, parrocchie e scuole del paese ha raccolto fondi a favore delle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace" e del progetto "Un giusto abbraccio per Magal". In collegamento da Lviv padre Ihor Boyko, rettore del seminario grego cattolico, intermediario tra i volontari e le popolazioni cui portare aiuti. Grazie alla cena, raccolti circa 5mila euro. Sul Giornale di Olgiate tutte le foto della serata.

