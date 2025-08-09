Serata conviviale

Cena in tricolore insieme agli Alpini nel parco comunale

Tra i partecipanti abbigliati a tema anche il sindaco Moretti.

Olgiate Comasco
Pubblicato:

Cena in tricolore a Olgiate Comasco, insieme agli Alpini.

Serata nel parco

Dalle 18.30 di venerdì 8 agosto, il parco comunale di Villa Peduzzi è stato caratterizzato dal verde, dal bianco e dal rosso, richiamando i colori della bandiera italiana. E alle 19.30 la cena con l’invito a presentarsi con qualcosa di tricolore.

Volontariato e convivialità

Con gli Alpini in servizio, presenti decine di commensali. Allestita una lunga tavolata.

Presente anche il sindaco

Tra i partecipanti anche il sindaco Simone Moretti, pure lui abbigliato a tema. Nel menù fresche proposte estive e tanta voglia di stare insieme.

