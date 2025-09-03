Cena in villa Casana per la festa patronale

Una cena nel parco di Villa Casana, per concludere la festa patronale dei Santi Donati e Carpoforo, è la proposta del Comune di Novedrate.

La cena nel parco della villa

Il parco di Villa Casana sarà la scenografia della cena che si svolgerà alle 19.45 di lunedì 8 settembre. L’evento, proposto in collaborazione con l’azienda agricola Binda Emanuela è a cura dell’Associazione Terza Età e di Imenesi.

Due saranno i menù proposti nel parco di villa Casana: uno per adulti e uno per bambini. Il menù per adulti, del costo di 25 euro, propone un antipasto brianzolo e un piatto a scelta tra Toc e missoltini, pesce di lago in carpione e polenta e fritto misto. Il menù comprende acqua, vino e caffè. Per i più piccoli, invece, hamburger, patatine, acqua e bibita al costo di 10 euro. Il ricavato della cena verrà devoluto in beneficenza. Prenotazioni entro sabato 6 settembre al 331.3999928.

A seguire ci sarà l’esibizione del gruppo musicale Mao e Ale.

La festa patronale

La cena nel parco di villa Casana sarà la conclusione della Festa patronale che si svolgerà da sabato 6 a lunedì 8 settembre 2025, con un ricco programma di eventi. Tra questi la silent disc nel parco della villa sabato 6 alle 22 e la cerimonia di conferimento delle medaglie di Novedrate alle 11 di domenica 7 settembre nel parco di villa Casana. I premiati saranno Croce Bianca di Mariano Comense, Gilberto Colombo e Fabrizio Allevi. Sempre domenica, alle 16, ci sarà il raduno delle merlettaie nel parco della villa. Non mancheranno, nei due giorni, street food, momenti musicali, momenti religiosi e giochi per bambini.