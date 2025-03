Cena povera in oratorio per sostenere le famiglie bisognose

Cena povera all'oratorio di Alzate per aiutare le famiglie bisognose della Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo».

Un'iniziativa in pieno spirito pasquale: sarà proposta per tre martedì di Quaresima

L’iniziativa solidale rientra nel percorso avviato già da anni dalla Comunità pastorale per sostenere le persone in difficoltà sul territorio con la donazione di pacchi alimentari e altri gesti di vicinanza.

Tutti sono invitati a partecipare alla cena povera, in programma per i prossimi martedì 18 e 25 marzo e per l’1 aprile in oratorio: l’iniziativa è rivolta alle famiglie dei gruppi di catechesi, ma l’invito è esteso a chiunque voglia fare un gesto di condivisione e dono per gli altri. Il ritrovo è fissato per le 19 nel salone dell’oratorio: si mangerà un solo piatto di pasta in bianco, e ciascuna famiglia troverà poi una busta sul proprio tavolo nella quale potrà mettere il contributo che desidera lasciare a sostegno delle persone indigenti della comunità. L'iniziativa, in pieno spirito pasquale e di Quaresima, mira a dare un ulteriore sostegno alle persone bisognose del territorio.

Per aderire alle serate è necessario dare il proprio assenso compilando il modulo sul sito www.comunitapastoralealzate.it o lasciando il nome in segreteria dell’oratorio il martedì stesso, entro le 17.30.