Cene povere in oratorio a Maccio nei venerdì di Quaresima

La parrocchia di Maccio di Villa Guardia inviata alle cene povere per vivere il periodo di Quaresima in condivisione e sobrietà.

Cene povere in oratorio

E’ un appuntamento che ogni anno si ripete e, ogni anno, lo scopo è solidale e benefico. Un appuntamento nei venerdì di Quaresima (14 e 28 marzo, 4 e 11 aprile) per condividere esperienze di sobrietà, fraternità e sintonia con chi è meno fortunato. Dunque, cena in oratorio e a seguire via crucis in chiesa. Un invito aperto a tutti, gestito dai gruppi del catechismo a rotazione.

Inizio alle 19.30 in oratorio per cenare con un piatto povero (riso o pasta in bianco, pane e formaggio, patata lessa, acqua) a offerta libera. Poi, alle 20.45 via crucis. Per partecipare alle serate animate dai giovani del catechismo è necessario prenotarsi entro il mercoledì precedente alla cena compilando il foglio in fondo alla chiesa, on-line sul sito dell’oratorio di Maccio o nei gruppi WhtsApp del catechismo di turno. Inizieranno i gruppi di terza e quarta elementare.

Invito alla solidarietà

Il ricavato ottenuto dalle Cene povere sarà devoluto alla Caritas della parrocchia latina di St. Francis ad Aleppo (Siria). E non solo. “Con le nostre iniziative quaresimali (cene povere, raccolte libere...) aiutiamo la parrocchia st. Francis di Aleppo (Siria) come da diversi anni, e sosteniamo altri due progetti - spiega il parroco, don Gigi Zuffellato - Ucraina, anche per sostenere un campo estivo di ragazzi ucraini a Como che si terrà a giugno, e Mozambico dove don Filippo Macchi, sacerdote diocesano che è stato vicario qui a Maccio 10 anni fa, è fidei donum e a lui la diocesi assicura un aiuto economico per progetti mirati sul suo territorio”.