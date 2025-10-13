Censimento della popolazione, attenzione alle truffe

In Municipio sono arrivate segnalazione da parte di residenti che chiedevano spiegazioni: sono stati contattati da falsi incaricati comunali

Le persone autorizzate saranno munite di tesserino di riconoscimento

L’Amministrazione comunale di Erba ha emesso un avviso alla popolazione per metterla in guardia da fantomatici rilevatori comunali che si starebbero occupando di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Comune ricorda che nessuno è autorizzato a contattare le famiglie interessate e che i rilevatori inizieranno la loro attività a partire dal prossimo 12 novembre. Le persone autorizzate saranno munite di cartellino di riconoscimento.

In caso di dubbio si può contattare gli uffici comunali: 031-615111.