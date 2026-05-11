Centinaia di bambini al Parco Martiri delle Foibe per la Festa dell’Infanzia

Un pomeriggio di colori, giochi e partecipazione ha animato il Parco Martiri delle Foibe – Villa Calvi in occasione della Festa dell’Infanzia, giunta alla sua ventiseiesima edizione e organizzata dal Comune di Cantù per accompagnare la città verso la conclusione dell’anno scolastico.

La manifestazione

Centinaia di bambini hanno preso parte ai numerosi laboratori dedicati alla fascia 0-6 anni: attività di manipolazione, pittura, lettura, movimento, concentrati in un unico spazio. Il parco si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo occasioni di creatività, scoperta e condivisione, dove i più piccoli hanno potuto sperimentare e apprendere insieme a educatori, insegnanti e volontari.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che conferma la sua importanza per le famiglie del territorio, è stata espressa dall’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini:

“La Festa dell’Infanzia mette al centro i bambini, il valore educativo dei servizi per la prima infanzia della nostra città e il ruolo fondamentale della relazione tra genitori e figli. È un’occasione concreta per vivere insieme esperienze di gioco, scoperta e condivisione, rafforzando il tempo di qualità in famiglia e creando momenti di crescita reciproca. Come Amministrazione crediamo sia importante promuovere occasioni che aiutino le famiglie a stare insieme, a conoscersi e a sentirsi parte di una comunità educante. Allo stesso tempo, la manifestazione permette di valorizzare il lavoro quotidiano di scuole, educatori, associazioni e realtà del territorio che, con professionalità e attenzione, accompagnano la crescita dei più piccoli. Continuiamo a investire nella costruzione di una rete educativa diffusa e di qualità, capace di sostenere le famiglie e guardare con responsabilità al futuro della nostra città”. GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

L’educazione civica

Ampio spazio è stato dedicato anche all’educazione civica: “Pompieropoli”, a cura dei Vigili del Fuoco, ha coinvolto i bambini in percorsi legati alla sicurezza; la Croce Rossa ha proposto attività di primo soccorso pensate per i più piccoli e le loro famiglie; la Polizia Locale ha allestito un percorso educativo per l’apprendimento delle principali regole della sicurezza stradale.

Venti servizi educativi (asili nido e scuole dell’infanzia e sezioni primavera) e otto tra enti e associazioni del territorio hanno partecipato con entusiasmo, allestendo stand e laboratori anche particolarmente articolati, frutto di un importante lavoro di progettazione e preparazione. Un impegno significativo che ha permesso di offrire alle famiglie un’occasione concreta per conoscere da vicino le attività educative e i percorsi proposti durante l’anno scolastico.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di socialità, inclusione e crescita per bambini e famiglie, riconoscendone il ruolo centrale per il futuro della comunità.

La Festa dell’Infanzia 2026 è stata realizzata con la partecipazione di: Asili nido comunali Trottola, Arcobaleno e Colibrì, Istituto Comprensivo Cantù 1 con le scuole dell’Infanzia L’Aquilone, Faro e Lanterna, Istituto Comprensivo Cantu 3: Scuole dell’infanzia Il Sole e Piccoli passi, Asilo Infantile F. Argenti ETS, Scuola dell’Infanzia Paritaria A. Caimi di Vighizzolo, Scuola dell’Infanzia Paritaria Terraneo di Cascina Amata, Scuola dell’Infanzia Paritaria San Carlo ETS di Fecchio, Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giuseppe di Cantù Asnago, Scuola

dell’Infanzia Paritaria San Paolo delle Suore Sacramentine di Cantù, Scuola dell’Infanzia Paritaria parrocchia San Michele ETS, Scuola Waldorf Como Scuola dell’infanzia Girotondo di Cantù, Scuola Materna Ariberto da Intimiano di Capiago Intimiano, Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano: Scuole dell’Infanzia di Montorfano, Senna Comasco e Capiago Intimiano, Biblioteca Comunale di Cantù U. Bernasconi, Teatro San Teodoro, Coop. Sociale Progetto Sociale di Cantù, Sportello famiglia Edu_ca, Comunità Pastorale San Vincenzo, Polizia Locale di Cantù, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cantù, Vigili del Fuoco Volontari di Cantù, Associazione Incontri.