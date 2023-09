Cento anni degli alpini: in teatro lo spettacolo de I Ruzanivul.

«La pulver del Casanova». E’ il titolo della commedia dialettale in due atti, tratta da «Le pillole di Ercole» di C.M. Hennequin e P. Bilhaud, con l’adattamento a cura de I Ruzanivul, che andrà in scena nell’ambito dei festeggiamenti del Gruppo Alpini di Cantù, guidato dal capogruppo Settimo Moro, per i suoi 100 anni.

L'evento

Lo spettacolo verrà rappresentato sabato 23 settembre alle 21 presso il teatro San Teodoro, in via Corbetta. All’evento è stato dato il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cantù. Chiunque fosse interessato a prenotare la partecipazione all’evento ha la possibilità di contattare i numeri telefonici 3409063702 (Settimo) oppure il numero 3389646720 (Pinuccia).