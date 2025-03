Cento candeline per Maria Nelli

Conosciuta da tutti come “Pina”, Maria Nelli ha compiuto 100 anni lo scorso venerdì 14 marzo.

Un secolo di vita per Maria Nelli

Abita a Maggiolino la terza centenaria di Rogeno (Erba), che ha raggiunto l’invidiabile traguardo lo scorso 14 marzo. L’Amministrazione comunale ha voluto celebrare lo speciale compleanno della donna facendole visita nella sua abitazione. Presenti il sindaco Matteo Redaelli, l’assessore ai Servizi sociali Giancarla Pedrali e il parroco don Gianni dell’Oro oltre ad alcuni parenti della rogenese.

La signora Maria, da tutti conosciuta come Pina, è ancora lucidissima e ha svelato il suo segreto di longevità: guarda tutti i giorni i programmi in Tv e soprattutto è molto appassionata della Ferrari. In casa, ha raccontato la figlia, è ancora autonoma e anche in cucina dà ancora una mano ai fornelli. “Ci siamo lasciati con una stretta di mano dandoci un arrivederci al più tardi per Natale per la tradizionale consegna del panettone”, ha spiegato il primo cittadino rogenese.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La donna, con la sua tempra d’acciaio, ha strappato a Redaelli la promessa che il dolce tipico natalizio le verrà consegnato dal sindaco in persona, come è stato per questi ultimi anni. Alla signora Nelli gli auguri per questo compleanno da parte dell’intera comunità.