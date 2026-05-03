Cento sportivo di Cascina Amata: pronti 300mila euro

«Vogliamo che il centro sportivo di via Monforte torni a vivere e a essere un punto di riferimento per le attività sportive e ricreative della frazione». Lo ha ribadito l’assessore ai Lavori pubblici di Cantù Maurizio Cattaneo, che ha ripercorso quanto è già stato fatto sulla struttura in termini di interventi di ristrutturazione, aggiungendo quali sono le intenzioni per il futuro.

Gli investimenti

«Un primo investimento che questa Amministrazione comunale ha portato a termine è stato di 500mila euro – ha precisato l’amministratore – L’obiettivo è stato quello dell’adeguamento e messa a norma del centro. Per questa ragione, abbiamo proceduto con una divisione precisa tra l’area ricreativa e quella sportiva. In quest’ultima abbiamo poi provveduto a separare l’ingresso degli atleti da quello del pubblico, come prevede la normativa. Poi abbiamo realizzato i nuovi vialetti di passaggio, dotati di un sistema di illuminazione a led, uno scivolo per i disabili in corrispondenza della tribuna, sotto la quale sono stati realizzati i nuovi bagni, oltreché sistemato tutto l’impianto fognario».Cattaneo ha specificato che ci sono altri 300mila euro da investire sul centro sportivo per la sistemazione della recinzione, delle panchine e dell’impianto di illuminazione del campo.

Il futuro

«E’ nostra intenzione darlo in affidamento tramite bando dopo il completamento anche di questi interventi. Non escludo possa essere un bando unico, che comprenda la parte sportiva e quella ricreativa».