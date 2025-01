Centralino del Comune di Cantù: via alla sostituzione

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, verrà sostituito l’attuale centralino del Comune di Cantù con un centralino VoIP - Voice over IP.

I lavori

I lavori, pianificati dopo la chiusura dell'Ufficio Anagrafe a partire da sabato pomeriggio, sono stati programmati nel weekend proprio per minimizzare il rischio di disservizi ai cittadini e ai lavoratori. Il sistema VoIP rappresenta un’innovazione significativa rispetto alla tradizionale linea telefonica analogica, utilizzando la connessione Internet per gestire le comunicazioni. Questo nuovo centralino offrirà funzionalità avanzate senza costi aggiuntivi, come trasferimenti e inoltri di chiamata, consentendo a tutti gli uffici comunali, inclusi quelli dislocati come scuole, nidi e sedi periferiche, di operare all’interno di un circuito integrato e ottimizzato.

La novità

L’eliminazione delle numerose utenze telefoniche tradizionali attive, e la conseguente razionalizzazione dei dispositivi, consentirà un risparmio sulle spese comunali, garantendo, al contempo, efficienza e sicurezza grazie a una doppia linea internet, ufficiale e di backup. Questo sistema diversificato assicurerà connettività anche in caso di malfunzionamenti.

Le parole del vicesindaco

"Il centralino VoIP sarà parte di un piano più ampio di informatizzazione, che prevederà, tra le azioni, l’ottimizzazione dei sistemi informatici comunali in linea con la direttiva europea Network and Information Security Directive - NIS2 sulla cybersecurity. L’implementazione di questo sistema è un passo importante verso un Comune più moderno, sicuro ed ecologicamente sostenibile. Stiamo lavorando per ottimizzare e razionalizzare tutte le strutture informatiche, non solo per garantire la sicurezza della connettività e della telefonia, ma anche per favorire la dematerializzazione degli archivi e la digitalizzazione dei servizi. L’obiettivo è rendere il Comune sempre più vicino ai cittadini, con sistemi semplici e accessibili anche per chi ha meno familiarità con la tecnologia”, ha dichiarato l’assessore alla Digitalizzazione, Valeriano Maspero.

L'obiettivo

Obiettivo dell’ente è giungere ad una integrazione delle tecnologie adottate, migliorando anche l’efficienza degli spazi, la gestione degli archivi e rendendo i servizi comunali più accessibili e fruibili per tutti i cittadini e consolidando, in questo modo, l’impegno dell’Amministrazione per una città più connessa e vicina alle esigenze della comunità. L’introduzione del centralino VoIP è, quindi, un ulteriore passo avanti in questo percorso.