Centro civico: dopo i ritardi, iniziati i lavori

Centro civico di Guanzate un anno dopo: iniziata la riqualificazione dello storico edificio.

Si è dovuto attendere più del dovuto ma sembra che i problemi relativi all’intervento sulla struttura di via Sessa siano ormai alle spalle. Più di un milione di euro, per l’esattezza 1.350.000, stanziati dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di ridare nuova vita al centro civico in modo da “donare” una casa moderna e funzionale al Comando della Polizia locale Bassa Piana Comasca. Non una passeggiata per la Giunta guidata dal sindaco Ivano Bernasconi, che si è dovuta scontrare con qualche intoppo. Un anno fa, infatti, il trasloco del "Centro del Sorriso" e della Protezione civile, che avevano sede nella struttura, per permettere la riqualificazione. Poi il brusco stop. Bando a vuoto.

L'intervento del vicesindaco

"Fortunatamente, Regione Lombardia ha posticipato i termini per poter usufruire del contributo, relativo alla rigenerazione urbana, di cui siamo stati beneficiari: si parla di 500.000 euro - spiega il vicesindaco Monica Colacicco - Questo ci ha permesso, tramite l’Amministrazione provinciale come stazione appaltante, di procedere a un secondo bando, vinto dalla Spallino costruzioni”. Lavori consegnati a maggio, cantiere approntato e termine ultimo per concludere il tutto fissato al 30 aprile 2025. E’ questa la data da rispettare, pena la perdita della sovvenzione.