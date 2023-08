Centro e frazioni di Cantù: al via lavaggio strada con idropulitrice.

L’Amministrazione Comunale ha approvato il calendario del servizio di lavaggio strade con idropulitrice per il mese di agosto 2023, con rinnovata programmazione sino a venerdì 15 settembre .“È un servizio che ricordo di avere avviato nel 2018, quando ricoprivo il ruolo di assessore all’Ambiente. Era stato molto apprezzato dai nostri concittadini, quindi ho chiesto all’Ufficio di riprogrammarlo in maniera strutturata, anche alla luce del grande successo degli eventi estivi. Laddove necessario verrà effettuata anche una puntuale sanificazione del manto stradale. Il servizio non riguarderà solo il centro, ma proprio come nel 2018, anche tutte le frazioni, così da garantire ai canturini migliori condizioni igieniche della città. Un’azione importante a tutela del decoro urbano della nostra Cantù”, ha spiegato il sindaco Alice Galbiati.

Il calendario

I lavaggi strade di agosto sono iniziati questa mattina, 3 agosto, alle 6 coinvolgendo il centro città, e proseguiranno, con cadenza settimanale, nelle giornate di venerdì e sabato, come da calendario allegato. Il servizio per il mese di settembre è ancora in fase di programmazione, con lo scopo di renderlo il più funzionale possibile in relazione agli ultimi eventi estivi che coinvolgeranno Cantù.