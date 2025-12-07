Centro polifunzionale e zona commerciale: presto saranno collegate

A Castelmarte è in programma la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale tra il centro polifunzionale e la zona commerciale di via delle Marcite, nella parte bassa del paese: un intervento molto atteso, pensato soprattutto per migliorare la sicurezza dei pedoni che quotidianamente percorrono questo tratto, cmolto frequentato dai cittadini diretti ai negozi della zona.

Il progetto

Oltre al nuovo collegamento, il progetto prevede anche una serie di interventi al deposito di attrezzi e mezzi dell’Amministrazione provinciale. L’investimento complessivo è di 250mila euro, finanziati con il contributo del Comune di Castelmarte, della Provincia di Como e della Regione Lombardia.

“Con l’intento di garantire ulteriore sicurezza, abbiamo pensato a un collegamento pedonale che unirà il centro polifunzionale, vicino al bar, e la zona commerciale di via delle Marcite”, spiega il sindaco Colombo. “Nella parte bassa del paese sono presenti diverse attività e molte persone transitano quotidianamente lungo questa strada: abbiamo quindi pensato di permettere loro di spostarsi in sicurezza. Oltre al collegamento, verranno eseguiti interventi anche presso il deposito dell’Amministrazione provinciale”.

I lavori dovrebbero essere avviati nella primavera del prossimo anno: il nuovo collegamento pedonale, previsto dunque per il 2026, rappresenterà un ulteriore passo verso un paese più accessibile e sicuro.

(Nella foto il sindaco di Castelmarte Elvio Colombo)