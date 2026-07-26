Centro sportivo, il Tar blocca la riapertura

Bellagio, il centro sportivo di Civenna è chiuso: il Tar blocca la riapertura. L’Amministrazione aveva aperto un bando per la gestione dell’area.

Centro sportivo chiuso

Iter impantanato e centro sportivo chiuso. La situazione a Civenna non è certamente delle migliori, anche alla luce del fatto che ci si avvicina alla fine di luglio e l’estate resta un periodo decisamente adatto per poter usufruire dei centri sportivi. All’inizio dell’anno l’Amministrazione comunale aveva aperto un bando per la gestione dell’area di Civenna. La ditta che però si è aggiudicata la gara, al momento di formalizzare l’accordo, non ha presentato le necessarie fideiussioni.

Il Tar frena

Di fronte a questa mancanza, il Comune si è mosso di conseguenza, dando il via all’iter per revocare l’affidamento del centro sportivo e concederlo all’impresa seconda classificata della graduatoria. La ditta prima classificata, però, ha deciso di rivolgersi al Tar, bloccando quindi la riapertura del centro sportivo. Il Tribunale ha dunque sospeso l’assegnazione. La data chiave dovrebbe essere martedì 28 luglio, giorno in cui è prevista l’udienza, con la speranza che le porte del centro sportivo possano aprirsi quanto prima.