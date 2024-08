Centro sportivo, la gestione resta a Time to play

Il centro sportivo comunale di Pusiano rimarrà in gestione all’Asd Time to play. La decisione è stata presa nei giorni scorsi e riportata in un’apposita delibera della Giunta, che ha rinnovato la convenzione fino al 30 settembre 2024.

In programma piano di rifacimento

"C’è in ballo un progetto più ampio - specifica il sindaco Fabio Galli - La società ha presentato un piano economico finanziario per la gestione, a fronte della realizzazione di alcune opere. Si tratta quindi di una proroga tecnica, così nel frattempo abbiamo modo di analizzare tutti i documenti del piano che ci è stato proposto. Entro settembre dovremmo riuscire a fare la delibera per approvare una convenzione più lunga proprio con Time to play".

Per il momento il primo cittadino non si sbottona sui tempi della gestione che verrà, ma conferma che sarà più duratura rispetto a quella attuale.

Per quanto concerne il piano presentato dall’Asd, che ha in gestione il centro dall’estate scorsa, per ora non si hanno informazioni certe se non che comprenderà una riqualificazione del centro. Una richiesta che era stata avanzata, tra l’altro, dal gruppo di minoranza consiliare (Vivere Pusiano) nei mesi scorsi.

Non resta dunque che attendere il termine dell’istruttoria in corso, finalizzata all’affidamento diretto in concessione del complesso di via Martinelli, presumibilmente entro la fine dell’estate.