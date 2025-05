Centro sportivo: si tenta il bando Picchi per riqualificarlo

Centro sportivo: l’Amministrazione comunale di Anzano punta sul bando Picchi per riqualificarlo presentando un progetto da oltre 700mila euro. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi.

In fase di redazione un progetto

Sono tanti gli interventi di cui necessita il centro sportivo di via Valera: dalla messa in sicurezza e riqualificazione degli spogliatoi, ma anche il conseguimento del certificato antincendio e molto altro. L’intento degli amministratori è dunque cogliere l’importante opportunità con un progetto che sia attrattivo per potenziali investitori che vogliano sostenere la riqualificazione della struttura. «Si tratta di una occasione senza precedenti: parteciperemo al bando, anche perché le linee di finanziamento rispecchiano le nostre carenze attuali - sottolinea il vicesindaco Lorenzo Salzano - Abbiamo incaricato un architetto specializzato e abbiamo in mente un progetto che ripercorre tutte le misure che pensa il bando Picchi. Stiamo predisponendo un progetto da centinaia di migliaia di euro per migliorare gli impianti sportivi, gli spazi pertinenziali e gli spazi adiacenti come percorsi, tribune e vari passaggi e uscite e tutto quello che può servire a raggiungere impianto e uscite. Come nello spirito del bando, vogliamo provare a cercare partenariati con associazioni e privati: anzitutto per avere un aiuto diretto nell'affrontare investimenti cospicui, ma anche, come da regolamento del bando, perché più capitale viene dal privato, meno si chiede alla Regione e più punti si ottengono. Il progetto riguarda diverse centinaia di migliaia di euro e mira a dare l’attrattività giusta a un partner che possa sostenerlo».

Le adesioni al bando Picchi apriranno il 3 giugno. «Entro la metà di maggio avremo un’idea complessiva dell’ammontare del progetto - aggiunge Salzano - Il bando prevede maggiori punteggi in caso di situazioni problematiche su più fronti: abbiamo buone possibilità di una buona valutazione perché abbiamo tante carenze».

Come detto, le linee di intervento sono tante. «A partire dal rinnovo del certificato antincendio - afferma Salzano - Ma anche la modifica degli spogliatoi e l’ingrandimento di reti, spalti, luci, percorsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche... Tanti interventi che si possono fare se dovessimo avere finanziamenti regionali. Ci presentiamo alla Regione, anche puntando sulla multidisciplinarità: lo skyfitness, come annunciato, andrà tra il pallone e il campo da basket e al suo posto ci sarà un campetto di calcetto a 5 omologato dalla Lega nazionale dilettanti. Avremo calcetto, calcio, beach volley, basket e pallavolo che faremo. Nel tendone, metteremo il padel. Quest’ultimo intervento non è però vincolato al bando».

Come detto, l’obbiettivo della partecipazione al bando è presentare un progetto attrattivo a potenziali sostenitori. «Gli interventi sono vincolati al bando: crediamo sia una opportunità importante e abbiamo buone possibilità di un esito positivo. Queste settimane saranno decisive per il progetto».