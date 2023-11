Centro storico: presto avrà un nuovo look con gli interventi da 1 milione di euro

Il centro storico rifà completamente il look: le vie principali avranno una nuova pavimentazione in pietra a rendere più caratteristico il borgo.

Avrebbero dovuto cominciare il 30 ottobre ma, anche a causa del maltempo, prenderanno il via lunedì gli interventi nell’ambito del bando Borgo Ospitale. La riqualificazione del centro storico, studiata con un progetto nel 2020, è stata finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del bando che prevedeva una serie di interventi mirati sul territorio, per 1 milione di euro. Le vie oggetto del provvedimento sono quelle del centro storico: via Magenta, vicolo Crotto Roma; via Mentana; via Parini; via Dante; via Foce; via Cavour; vicolo della Chiesa e via Stretta.

Le opere rientrano nel progetto Borgo ospitale

Il sindaco Giuliana Castelnuovo si è detta soddisfatta dell’importante risultato di avere ottenuto il finanziamento.

«L’opera rientra nel progetto Borgo ospitale che prevede interventi turistici infrastrutturali mirati al nostro territorio e ad altri Comuni meritevoli del progetto - sottolinea - C’è stato un impegno enorme dalla parte politica, raggiunto grazie all’attenzione di Alessandro Fermi che nel 2020, allora Presidente del Consiglio Regionale, ha presentato un ordine del giorno collegato all’assestamento di bilancio a sostegno di questo progetto. Il costo dell’opera, totalmente finanziata da Regione Lombardia, è di 1 milione di euro. Sono molto grata per questo risultato straordinario».

La prima fase dei lavori, al via da lunedì, riguarderà via Dante, via Parini e via Mentana, a seguire via Magenta. La seconda fase riguarderà un altro tratto di via Dante (dal civico 4), via Foce, vicolo della Chiesa e via Cavour.

Ai residenti saranno rilasciati dalla Polizia locale degli appositi pass per permettere la sosta in deroga al disco orario in tutti i parcheggi pubblici, compresi quelli di piazza Roma, Villa Gonda, piazza Fontana e Via Solferino. Provvedimenti per permettere lo svolgimento dei lavori riguarderanno anche la raccolta rifiuti: non potrà essere attuata porta a porta fino a fine dicembre. Sono state pertanto individuate per tutta la durata del blocco, due zone in cui i residenti potranno conferire, nel parcheggio di via Solferino e in quello di piazza Fontana. «Tutte le modifiche viabilistiche sono regolamentate da ordinanza della Polizia locale - ancora Castelnuovo - Abbiamo provveduto ad avvisare Soreu in merito alla modifica della viabilità e sarà sempre consentito l’accesso ai soccorsi. Conto sulla collaborazione di tutti, consapevole dei disagi che ogni rilevante intervento pubblico comporta», chiude.