La Cer di Valbrona si estende all’Alto Lambro

La Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) di Valbrona si allarga al territorio dell'Alto Lambro.

Vantaggi per i Comuni aderenti

"Un passaggio fondamentale e strategico – ha dichiarato Luca Ghezzi, sindaco di Valbrona e presidente della Cer – perché vogliamo estendere questa opportunità oltre i confini comunali, coinvolgendo l’intero comprensorio del Triangolo Lariano. L’obiettivo è contribuire alla transizione energetica del territorio e diffondere i benefici economici e sociali derivanti dalla produzione e dal consumo condiviso di energia rinnovabile, a vantaggio di cittadini e imprese".

La decisione è stata possibile grazie alle recenti novità normative introdotte dal Gse che autorizzano l’estensione delle Cer oltre la singola cabina primaria, rendendole più accessibili e sostenibili anche dal punto di vista economico.

"Il nostro intento è coinvolgere anche i Comuni vicini, organizzando insieme iniziative ed eventi rivolti a cittadini e imprese. Vogliamo spiegare in modo semplice e concreto quali sono i vantaggi di aderire a una Cer, come ad esempio la possibilità di ottenere incentivi economici dal Gse per 20 anni, le cosiddette tariffe premio, e di accedere a contributi a fondo perduto fino al 40% finanziati dal Pnrr. Questi contributi sono disponibili fino al 30 novembre, ma è necessario che i beneficiari aderiscano formalmente a una Cer".

Per questo, grazie al supporto di Weproject, è stato realizzato il sito web ufficiale della Cer al fine di raccogliere in modo strutturato manifestazioni di interesse da parte di tutti i soggetti, privati e pubblici, intenzionati a aderire alla Comunità Energetica.