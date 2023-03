Cerca una segretaria da due anni senza successo

Trovare una figura affidabile è impossibile: Luciano Coccioli cerca una segretaria da due anni.

Cerca una segretaria da due anni

Non si tratta di remunerazione, flessibilità di orari o difficoltà delle mansioni, ma solamente di serietà e affidabilità: in due anni, il titolare dell’omonima azienda agricola di Valmorea non ha trovato una persona adatta. "Per garantire il servizio abbiamo bisogno di qualcuno che operi tutto il giorno: oggi, purtroppo, cercano tutti un’occupazione part-time. I compiti di segreteria non sono impossibili, basta una buona memoria: ricerchiamo qualcuno anche senza esperienza, ma che abbia voglia di lavorare" esordisce Coccioli, 45enne, titolare dell’azienda di via Brughiera dal marzo 2008.

L’offerta di lavoro è sicuramente interessante: un’assunzione a chiamata per il primo periodo, così da verificare, requisiti, competenza, puntualità e affidabilità e, sullo sfondo, la prospettiva di un contratto a tempo indeterminato per una cifra da concordare, che ad ogni modo si aggirerà sui 1.200 euro.

