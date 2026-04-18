Cercansi giovani per attività sul territorio

Cercansi giovani pronti a impegnarsi sul territorio in attività pensate per loro. È questo il senso dell’appello lanciato a Carimate nell’ambito di «StartUp&Go – Giovani protagonisti insieme».

L’iniziativa

StartUp&Go è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Anci Lombardia nell’ambito delle politiche giovanili. Il progetto è coordinato dall’Azienda Speciale Consortile Galliano, capofila, e coinvolge diversi Comuni del territorio: Cantù, Capiago Intimiano, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate e Carimate. Tra i partner figurano anche Mondovisione Società Cooperativa Sociale, la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione e il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria ets.

Spiega Chiara Leoni, operatrice del progetto per Mondovisione:

«E’ attivo dal 2023 e in ogni Comune abbiamo delle attività e i destinatari sono i giovani tra i 15 e i 34 anni residenti nell’ambito territoriale. Il progetto è molto ampio e comprende azioni di informazione e supporto al futuro e lo sportello psicologico, ad esempio. Sono azioni che favoriscono il protagonismo e l’attivazione giovanile e quest’anno ci siamo concentrati sul “rimpolpare” i gruppi giovani».

Con lei, a seguire l’attività anche Camilla Pizzi e Camillo Casartelli di Csv e Tommaso Fasola per Azienda Galliano.

L’azione sul territorio

Spiega Leoni:

«Facciamo un’azione di capillarità: nei Comuni partner si creano dei gruppi di giovani che vengono supportati in modo che abbiano un maggior protagonismo sul territorio. Per fare questo partiamo dai loro interessi, bisogni e desideri. A supportarli, oltre a noi youth worker, anche adulti del territorio già attivi o parte del Comune che facilitano le attività del gruppo».

Gli youth worker, come spiegato da Leoni, sono presenti durante la costituzione del gruppo, supportano nella fase di riflessione su quanto si desidera fare e aiutano i partecipanti nella realizzazione di eventi e iniziative nel periodo estivo che il gruppo ritenga possano essere utili alla comunità.

L’appello per il gruppo di Carimate

A Carimate è attivo da febbraio 2025 e la scorsa estate i ragazzi hanno organizzato due serate di cinema all’aperto.

Ora, per il gruppo di Carimate e Montesolaro, si è alla ricerca di nuovi giovani che ne vogliano fare parte. Attualmente sono circa otto. Conclude Leoni:

«Quest’anno l’obiettivo è coinvolgere più persone per poi poter realizzare alcune attività. Per questo è importante sentire più voci rispetto a quelle che già ne fanno parte».

I commenti dei componenti

Conferma Filippo Moscatelli, un membro del Gruppo Giovani di Carimate-Montesolaro:

«L’anno scorso abbiamo organizzato due serate sul territorio, quest’anno vorremmo ripartire già da una base, ampliando il gruppo giovani per poter coinvolgere chi vive il territorio e vorrebbe qualcosa di più».

Aggiunge Rebecca Moretti:

«Credo che questo progetto sia per Carimate un’ottima occasione per provare a ricostruire una comunità che vada oltre i sistemi esistenti. Un gruppo giovani che si riunisce, discute i problemi del paese e propone occasioni di incontro e divertimento».

Chi volesse aderire all’appello ed entrare nel gruppo può contattare il 376.2115393.