Cercasi volontari per il Pedibus

Appello

Entusiasmo e buona volontà per accompagnare i bambini a scuola a piedi.

Appello del Comune di Monguzzo: manca sempre meno alla riapertura delle scuole e si cercano volontari per il Pedibus.

Appello del Comune

La riapertura delle scuole e l'inizio del nuovo anno scolastico è ormai sempre più vicino e in quest'ottica il Comune di Monguzzo ha deciso di lanciare un appello. Sono aperte le porte a nuovi volontari per entrare a far parte del servizio Pedibus. Per chiunque voglia iniziare la giornata con una passeggiata in compagnia, risate e buonumore, il Pedibus può essere l'ideale: camminare insieme è infatti il modo più bello e sostenibile per arrivare a scuola.

Niente patente, tanto entusiasmo

La camminata a piedi in direzione della scuola è sostanzialmente il momento in cui i bimbi iniziano la loro giornata: il Comune cerca volontari per far partire in modo giusto i piccoli passeggeri. Non serve patente, ma solo entusiasmo, scarpe comode, un sorriso e un pizzico di tempo. Per unirsi al team di volontari o per saperne di più è sufficiente contattare il numero 031 650211 int 2.