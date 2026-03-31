Cercasi volontari per la salvaguardia degli anfibi

Appello del Gruppo Naturalistico della Brianza per la campagna di salvataggio degli anfibi organizzata al laghetto di Crezzo, tra Lasnigo e Barni.

Appello lanciato

Il Gruppo Naturalistico della Brianza cerca volontari per la campagna di salvataggio anfibi (rane, rospi, tritoni e salamandre) che organizza presso il laghetto di Crezzo (tra Lasnigo e Barni) in primavera. Gli anfibi sono animali molto importanti per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema, ma la loro popolazione sta diminuendo a causa dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e delle attività umane. In primavera, tra marzo e maggio, i rospi e gli altri anfibi compiono infatti una migrazione dai boschi ai bacini di acqua per la riproduzione; se nel loro tragitto incontrano una strada, possono essere schiacciati in grandi quantità dalle auto in transito, causando la scomparsa di intere popolazioni.

L’attività di salvataggio

L’attività di salvataggio consiste nell’aiutare i rospi, tramite secchi, a compiere in sicurezza l’attraversamento delle strade. Negli anni ’80 Il Gruppo Naturalistico aveva introdotto per primo in Italia questa attività, oggi ampiamente diffusa. L’idea pionieristica del Gruppo è stata infatti fatta propria dalle Istituzioni competenti: dal 1990 in Lombardia è stato infatti attivato il “Progetto Rospi” per garantire le migrazioni stagionali e gli spostamenti tra i diversi habitat delle grosse popolazioni lombarde di Anfibi, nonché per aumentare l’interesse generale verso le problematiche di salvaguardia di tutta la piccola fauna. Per aderire alle attività di salvaguardia dei rospi o per maggiori informazioni, telefonare a Marina al 338.6221021 oppure scrivere a info@ grupponaturalisticobrianza.it.