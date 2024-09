Cerchi lavoro? Ecco il recruiting day che avvicina domanda e offerta

Sforzo congiunto dell'Amministrazione provinciale di Como e del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, a favore delle persone in cerca di lavoro: recruiting day a Olgiate Comasco.

Cerchi lavoro?

Il bisogno di occupazione e salario è al centro della sinergia tra Provincia di Como e il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. Iniziativa strutturata per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Mercoledì 25 settembre, dalle 9 alle 13 al centro congressi Medioevo di via Lucini a Olgiate Comasco, l'appuntamento in collaborazione con alcuni enti accreditati al lavoro e alla formazione. "Le aziende incontrano il territorio" è il recruiting day pensato per far incontrare domanda e offerta.

Appuntamento mercoledì 25 settembre a Olgiate Comasco

Il recruiting day è dedicato alle filiere metalmeccanica, chimico-farmaceutica, logistica e artigianato. Di più: nella stessa data, sempre a partire dalle 9.30, sarà possibile conoscere da vicino le attività del Centro per l’impiego di Appiano Gentile. E’ prevista la presentazione di dati aggiornati, un vero e proprio focus sul livello occupazionale e dei servizi erogati a favore dei cittadini e delle imprese.

Come partecipare

Un’occasione per conoscere le opportunità lavorative del territorio e le aziende e per partecipare a seminari dedicati al mondo del lavoro. L’invito è rivolto a tutti coloro che sono in cerca di lavoro. La partecipazione è gratuita, iscrivendosi al link https://www.eventbrite.it/e/le-aziende-incontrano-il-territorio-recruiting-day-tickets-972059344667?fbclid.