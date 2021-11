Cerimonia per il centenario del Milite ignoto

Erba

Conferimento della cittadinanza onoraria.

Celebrazione del IV Novembre.

Evento in presenza

Il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, ha comunicato che giovedì prossimo, 4 novembre, verrà celebrata la ricorrenza del centenario del Milite ignoto, a cui verrà conferita la cittadinanza onoraria come da decisione del Consiglio comunale. La cerimonia si svolgerà in presenza, con un ritorno alla normalità nella modalità organizzativa. Il primo cittadino, le autorità e le associazioni che prenderanno parte al momento celebrativo si ritroveranno in piazza Prepositurale per poi assistere alla messa delle 11 presso la chiesa di Santa Maria Nascente.

Corteo fino al monumento

Dopo la funzione religiosa i partecipanti sfileranno in corteo per il trasferimento dalla chiesa al Monumento ai caduti, luogo in cui verrà celebrato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Per l'occasione, oltre al sindaco Airoldi, interverranno il presidente emerito dell'Ana Como Achille Gregori e gli alunni dell’istituto "San Vincenzo". L’accompagnamento musicale sarà eseguito dai ragazzi del gruppo musicale della scuola media “Puecher”.

Costituzione ai diciottenni

Al termine della cerimonia, sempre presso il Monumento ai caduti, verranno consegnati ai ragazzi che nel 2020 e nel 2021 hanno compiuto 18 anni la Costituzione italiana e il Tricolore, due riferimenti fondamentali per ogni cittadino italiano, da rispettare e ai quali ispirarsi nel corso della vita.