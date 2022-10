Biblioteca di Erba intitolata a Pontiggia, cerimonia ufficiale con i familiari

Si è svolta sabato mattina l'intitolazione della biblioteca allo scrittore di Erba Giuseppe Pontiggia.

Cerimonia con la moglie Lucia e il figlio Andrea Pontiggia, ospite d'onore il critico Piero Dorfles

La mattinata organizzata dalla curatrice della biblioteca Enrica Atzori in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Erba ha visto la partecipazione di tante persone. Tra queste l'ex sindaco Veronica Airoldi che ha firmato la delibera dello scorso giugno che ha dato alla biblioteca il nome dello scrittore, e la costumista Franca Squarciapino, moglie dello scenografo Ezio Frigerio, scomparso lo scorso febbraio e cugino di Pontiggia.

Pontiggia, insieme a Frigerio e a monsignor Aristide Pirovano erano stati i primi erbesi insigniti con l'Eufemino, la benemerenza civica nel 1995.

La mattinata è stata l'occasione per presentare i vincitori del concorso letterario dedicato a Pontiggia e organizzato dal liceo Carlo Porta con l'impegno della professoressa Ornella Fumagalli. Questa era l'edizione numero 9.

Ha vinto il racconto "Rosso sangue" di Chiara Ballabio del liceo Galilei. Al secondo posto "La vita dei grandi" di Alessandra Piacentini del Galilei e al terzo posto "Angoscia" di Isabella Rigamonti del Galilei. Per la sezione poesia ha vinto il primo premio Elisa Binda del Galilei e al secondo posto Ilaria Gatti del Liceo Porta.

Per gli assessori del comune di Erba Anna Proserpio all'Istruzione e Paolo Farano alla Cultura è stata l'occasione per ringraziare chi ha lavorato per arrivare a questo momento. Un saluto è stato fatto dalla dirigente del liceo Porta Marzia Pontremoli.

Dorfles ha ricordato l'amico Pontiggia.