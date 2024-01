Cermenate dice addio a Virginia: "Mia figlia mi ha insegnato il vero significato dell'amore"

"Mia figlia Virginia mi ha fatto imparare il vero significato della parola amore. Una parola senza confini né condizioni". Virginia, 17 anni e mezzo, di Cermenate, si è spenta lunedì. Ha combattuto fino all’ultimo guardando negli occhi pieni di amore di mamma Katia Marchiori, sua fedele compagnia in questo viaggio che si chiama vita.

Cermenate dice addio a Virginia, 17 anni

E la vita di Virginia è stata segnata, fin dalla sua nascita, da una miriade di esami, di visite mediche con specialisti, di terapie. Eppure la patologia che l’ha accompagnata per tutta la sua esistenza è rimasta senza nome. Virginia fin dalla nascita non ha mai potuto né camminare né parlare, ma questa condizione non le ha impedito di vivere una vita piena e felice, di compiere scelte consapevoli e praticare attività che la facevano stare bene, dall'equitazione alle lezioni di arte.

Cermenate ha dato l'ultimo saluto a Virginia mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale. Tanti, oltre ai familiari, gli amici che si sono stretti attorno alla famiglia: dagli educatori della Casa Sollievo Bimbi dell'associazione Vidas di Milano a quelli del Centro diurno disabili di Cermenate fino ai volontari del Comitato della Croce rossa del paese.

In foto Virginia con la mamma