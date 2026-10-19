Cermenate festeggia i 100 anni di Cesare Visconti

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Un secolo di vita e un traguardo che pochi raggiungono: Cesare Visconti ha festeggiato i suoi 100 anni circondato dall’affetto dei familiari e della comunità di Cermenate, in una giornata che resterà nella memoria del paese.

La festa per Cesare Visconti

A rendere speciale la ricorrenza è stata la presenza del Sindaco, Luciano Pizzuto, che ha voluto onorare un cittadino che ha attraversato un secolo di storia. Un gesto di vicinanza e rispetto, molto apprezzato dalla famiglia.

La musica del Corpo Musicale G. Puccini

Ad accompagnare i festeggiamenti anche il Corpo Musicale G. Puccini, che con le sue note ha reso la giornata ancora più emozionante e indimenticabile.

La famiglia desidera ringraziare di cuore il Sindaco, i musicisti e tutti coloro che hanno partecipato, abbracciando Cesare in questo momento irripetibile. Cento anni si vivono una sola volta, e quello di Cesare è stato celebrato come merita: insieme.